«Приговором доволен». Создателя паблика «Мужское государство» приговорили к двум годам условно за ненависть к женщинам

К двум годам лишения свободы условно приговорил Советский районный суд Нижнего Новгорода создателя группы «Мужское государство» «ВКонтакте» Владислава Позднякова.

Решение вынесено накануне, пишет «Медиазона» 21 декабря.

Позднякова признали виновным в возбуждении ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК). По мнению следствия, он создал группу в соцсети, «в которой стал осуществлять действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к группе, выделенной по признаку пола, – женщинам». В паблике 21-летний фитнес-тренер публиковал фотоснимки девушек и устраивал травлю. По информации «Медиазоны», в сообщество «МГ» был внедрен провокатор ФСБ, который в итоге и привел молодых людей на скамью подсудимых.

«По моей статье многие люди украшают собой места не столь отдаленные по 2-3 года. А я на их фоне отделался условным сроком и месяцем в СИЗО. Если смотреть с этой точки зрения, тогда, в принципе, я доволен приговором», — цитирует Позднякова «Рен ТВ».

Сейчас группа «Мужское государство» доступна в «ВКонтакте», чтобы стать её участником, нужно получить одобрение администратора. В сообществе состоят более 145 тысяч подписчиков.