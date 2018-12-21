Путин поручил Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

"Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве – министры, вице-премьеры – будут уделять именно этой составляющей [мониторингу реализации исполнения нацпроектов в регионах] самое пристальное внимание, – сказал глава государства на встрече с премьером. – Прошу, Дмитрий Анатольевич, и вас лично тоже погрузиться в эту работу". Путин обратил внимание главы кабмина на обилие показателей реализации нацпроектов, которые "должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями".

"Обязательно, Владимир Владимирович", – ответил на это поручение премьер. "Все члены правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов, – добавил он. – И конечно, я тоже этим займусь".

Путин также попросил кабмин "повнимательнее посмотреть на предложения регионов" по вопросам основных направлений развития страны, экономики, социальной сферы, в том числе по поводу организации этой работы и контроля за исполнением сформулированных поручений. В свою очередь глава правительства доложил, что подготовлены и утверждены паспорта национальных проектов по всем двенадцати направлениям. "Эти паспорта согласованы и с регионами, и в них внесены корректировки, в том числе в рамках тех поручений, которые вы давали в Ялте, когда встречались на заседании президиума Государственного совета и в расширенном формате обсуждали национальные проекты", – отметил Медведев.