Завершились масштабные учения группы компаний «Россети»

Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада

В торжественной церемонии закрытия, которая прошла под руководством генерального директора «Россети» Павла Ливинского, принял участие Министр энергетики РФ Александр Новак, а также главы регионов, где проходили учения.

Об итогах учений на территории Республики Карелия Павлу Ливинскому доложил генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник. В своем выступлении он подчеркнул, что в ходе учений на объектах электросетевого комплекса филиала «Карелэнерго» коллектив МРСК Северо-Запада выполнил в установленный срок все поставленные задачи.

«Завершен ремонт порядка пяти тысяч километров линий электропередачи. Расчищено 3 318 гектаров просек ЛЭП, расширено 1 220 гектаров просек ЛЭП. Смонтировано более 65 километров самонесущего изолированного провода.

Принятые меры позволят существенно снизить аварийность в электрических сетях «Карелэнерго», сократить время ликвидации массовых отключений из-за воздействия стихийных явлений. Специалисты МРСК Северо-Запада готовы к обеспечению надежного электроснабжения населения и предприятий Республики Карелия», – подчеркнул Артем Пидник.

Глава региона Артур Парфенчиков поблагодарил энергетиков за проделанную работу.

«В прошлом году, в силу сложных погодных явлений, мы столкнулись с ростом аварийности. Прошедшие учения стали серьезным качественным ответом на эти вызовы. Сотрудники МРСК Северо-Запада провели колоссальную работу, которая по своему объему не сопоставима с тем, что делалось в республике за последние десятилетия. Я убежден, что нынешний сезон мы пройдем с значительным снижением аварийности в сетях. Спасибо от всех жителей Карелии за изменения, которые произошли в регионе за столь короткий срок», – отметил Артур Парфенчиков.

В завершении ко всем участникам торжественной церемонии обратился Министр энергетики РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что главная задача учений – с помощью межтерриториального взаимодействия и привлечения сотрудников из разных компаний точечно решать проблемы в конкретном регионе. Александр Новак поблагодарил весь коллектив ГК «Россети и губернаторов за оказанную поддержку.

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