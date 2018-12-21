Совфед одобрил закон о продлении льготного срока оплаты штрафов ГИБДД. Скидку можно будет восстановить

Совет Федерации ФС РФ на заседании 21 декабря одобрил закон о продлении срока льготы на уплату штрафов за нарушения ПДД, сообщает Агентство городских новостей «Москва».12 декабря документ был принят Госдумой в третьем чтении.

Закон вносит поправки в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ, которые разрешают восстановить 20-дневный срок льготной уплаты штрафа ГИБДД в том случае, если постановление о штрафе, отправленное заказным письмом, пришло получателю по истечении 20 дней со дня его вынесения. По ходатайству оштрафованного судья, орган или должностное лицо, вынесшие это постановление, должны будут восстановить льготный срок.

Документ был инициирован правительством России во исполнение решения Конституционного суда РФ, принятого по жалобе водителя. Автомобилист был оштрафован за превышение скорости в Подмосковье, но извещение о штрафе пришло ему позднее 20-дневного льготного срока. Восстановить льготный период в центре видеофиксации ГИБДД по Московской области отказались. Водитель подал жалобу в Можайский городской суд, но она осталась без рассмотрения. В итоге автомобилист обратился в Конституционный суд, и тот встал на его сторону.