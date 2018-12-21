BBC ответила Роскомнадзору: Соблюдаем все нормы и правила

Британская телерадиокомпания в ответ на инициированную российским надзорным органом проверку заверила, что работает с соблюдением законодательства РФ.

«В России, как и во всех остальных странах мира, Би-би-си предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства», – сообщает 21 декабря сайт BBC.

20 декабря медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях RT нарушения правил беспристрастности, после чего вынес семь предупреждений. По словам редактора RT Маргариты Симоньян, телеканалу «недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию». После этого российское надзорное ведомство анонсировало проверку интернет-ресурсов Би-би-си и вещающего в том числе на территории России канала BBC World News на предмет соблюдения законодательства РФ. В российском МИД заверили, что «давно пора» дать зеркальный ответ на действия британской стороны.