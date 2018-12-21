Сторожевик «Адмирал флота Касатонов», спустя почти 10 лет после закладки, отправился в Балтику на испытания

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» отправился на первый этап заводских ходовых испытаний на Балтику. Они продлятся до Нового года.

Как сообщили на «Северной верфи» 21 декабря, за это время сдаточная команда, в которую вошли судостроители, представители подрядных организаций и Военной приемки, испытает в различных ходовых режимах работу систем и устройств корабля. Будут проверены работа главной энергетической установки, рулевого и якорного устройств, навигационного оборудования, средств связи. Сдатчики опробуют системы жизнеобеспечения, в том числе системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пресной, забортной и сточных вод. На испытаниях также протестируют мореходные качества фрегата и обкатают все механизмы.

«Касатонов» был заложен в 2009 году и должен был быть спущен на воду в 2011 году, а вступить в строй годом позднее. Теперь планируется, что он будет передан Военно-Морскому Флоту до конца 2019 года. Водоизмещение корабля – 5000 тонн. Длина –135 метров. Ширина – 16 метров. Скорость – до 29 узлов. Дальность плавания – 4500 миль, при автономности в 30 суток. Экипаж корабля от 170 человек. По проекту на борту он будет нести 130-мм артиллерийскую установку А-192, а также зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» и пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». В качестве противолодочного и авиационного вооружения выступают комплекс «Пакет» и вертолет Ка-27.