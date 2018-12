«На Марсе классно». Спутник сфотографировал покрытый льдом кратер Королева

Европейскому космическому агентству удалось запечатлеть «зимнюю сказку» на Марсе, которой оно поделилось с пользователями Twitter. Спутник ЕКА Mars Express при помощи специальной камеры высокого разрешения Stereo Camera сделал несколько фотографий поверхности Красной планеты, которые потом были объединены в общую панораму.

A beautiful #winter wonderland... on #Mars! This ice-filled crater was imaged by our Mars Express spacecraft. Korolev crater is 82 kilometres across and found in the northern lowlands of Mars.

