«На Марсе классно». Спутник сфотографировал покрытый льдом кратер Королева

Европейскому космическому агентству удалось запечатлеть «зимнюю сказку» на Марсе, которой оно поделилось с пользователями Twitter. Спутник ЕКА Mars Express при помощи специальной камеры высокого разрешения Stereo Camera сделал несколько фотографий поверхности Красной планеты, которые потом были объединены в общую панораму.

A beautiful #winter wonderland... on #Mars! This ice-filled crater was imaged by our Mars Express spacecraft. Korolev crater is 82 kilometres across and found in the northern lowlands of Mars.

More images: https://t.co/48Czjh80Qb pic.twitter.com/5KDQ1PJ0jt — ESA (@esa) 20 декабря 2018 г.

На фото изображен покрытый льдом кратер Королева, названный в честь русского ученого Сергея Королева, и расположенный рядом с полем дюн Олимпия Ундеа. Исследователи отмечают, что толщина льда может достигать почти 2 км.

В агентстве подчеркнули, что фото «зимней сказки» может порадовать любителей предстоящих праздников, но лед в кратере никогда не тает.

Помимо уникальной картинки Марса, снимки спутника помогут понять, как выглядел океан на этой планете и почему вода испарилась.

Напомним, что спутник Mars Express был запущен в 2003 году, и за 15 лет с его помощью было сделано множество открытий о Марсе. Кратер Королева обнаружили в 1973 году в ходе исследовательской программы NASA.