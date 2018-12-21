Санта-Клаус из Лапландии отправился развозить подарки по всему миру

Финский Йоулупукки утром 21 декабря отправился в своё традиционное путешествие, чтобы к Рождеству развезти подарки детям по всему миру, передаёт Yle. Свой путь он начал с сопки Корватунтури, где находится его резиденция. Видео из Лапландии с Сантой в оленьей упряжке транслируют многие мировые телеканалы.

Финны-лютеране и католики отмечают Рождество 25 декабря. В Финляндии перед праздником принято навещать с подарками друзей и родственников, а в канун Рождества, 24 декабря, собираться за семейным столом.

Ранее сообщалось, что 20 декабря Санта-Клаус встретился на границе с Россией со своим коллегой – Дедом Морозом из Великого Устюга.