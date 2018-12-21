Аэропорт Пулково за 11 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 12%

Аэропорт Пулково в январе – ноябре 2018 года обслужил 16,85 млн пассажиров, что на 12% превышает результат за аналогичный период 2017 года. Об этом 21 ноября сообщила управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы».

Объем перевозок на внутренних воздушных линиях вырос на 10,2%, до 10,15 млн человек. На международных – на 14,8%, до 6,7 млн человек. Почти две трети пассажиров (59%) перевезли пять российских компаний: «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа» и «Уральские авиалинии» .Среди иностранных перевозчиков наибольший объем перевозок пришелся на Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, Turkish Airlines и KLM.

Только в ноябре 2018 года услугами воздушной гавани Северной столицы воспользовались 1,3 млн человек, что на 18,1% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Перелеты по России совершили 877 884 человека, что на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирами международных рейсов стали 408 802 человека.