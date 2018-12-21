Патриарх Кирилл: Константинополь стал на сторону гонителей церкви

С украинского вопроса начал ежегодное епархиальное собрание столичного духовенства в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил об агрессивном антиканоническом вторжении Стамбула в жизнь Украинской церкви, которое фактически демонстрирует поддержку Фанаром антирелигиозных сил, воюющих против церкви.

«Давление, оказываемое на наших братьев, епископов, клириков, монашествующих и мирян Украинской православной церкви, не желающих участвовать в антиканонических начинаниях политиканов и схизматиков, в действительности только возрастало и возрастало»,- так 21 декабря охарактеризовал события уходящего года в соседней стране глава РПЦ.

«Высшие должностные лица государства всё чаще стали публично заявлять, что верующие канонической церкви – чужие, им нет места в своей стране, а ведь речь идет о миллионах граждан Украины. Фактически синод Константинополя и его патриарх стали на сторону гонителей церкви», – добавил патриарх.

Он напомнил, что речь идет о людях [представителях Константинопольского патриархата], с которыми патриарх Кирилл «столько раз встречался, молился, искал общего понимания, того, что служит единству».

Глава Русской православной церкви призвал священников усилить молитвы о единстве православного мира и «о мире для Украинской православной церкви».

Ранее стало известно, что Белорусская православная церковь запретила своим членам участвовать в богослужениях новой «независимой» украинской церкви.