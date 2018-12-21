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Общество
21.12.2018 12:56
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Патриарх Кирилл: Константинополь стал на сторону гонителей церкви

С украинского вопроса начал ежегодное епархиальное собрание столичного духовенства в храме Христа Спасителя  патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил об агрессивном антиканоническом вторжении Стамбула в жизнь Украинской церкви, которое фактически демонстрирует поддержку Фанаром антирелигиозных сил, воюющих против церкви.  

«Давление, оказываемое на наших братьев, епископов, клириков, монашествующих и мирян Украинской православной церкви, не желающих участвовать в антиканонических начинаниях политиканов и схизматиков, в действительности только возрастало и возрастало»,- так 21 декабря охарактеризовал события уходящего года в соседней стране глава РПЦ. 

«Высшие должностные лица государства всё чаще стали публично заявлять, что верующие канонической церкви – чужие, им нет места в своей стране, а ведь речь идет о миллионах граждан Украины. Фактически синод Константинополя и его патриарх стали на сторону гонителей церкви», – добавил патриарх. 

Он напомнил, что речь идет о людях [представителях Константинопольского патриархата], с которыми патриарх Кирилл «столько раз встречался, молился, искал общего понимания, того, что служит единству».

Глава Русской православной церкви призвал священников усилить молитвы о единстве православного мира и «о мире для Украинской православной церкви». 

Ранее стало известно, что Белорусская православная церковь запретила своим членам участвовать в богослужениях новой «независимой» украинской церкви. 

Справка:

15 декабря 2018 года по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.

Русская православная церковь решение Фанара не признает и называет этот процесс глубоким расколом. РПЦ призывает христианские церкви мира не признавать новую религиозную структуру.

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