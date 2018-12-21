Приставы заморозили счета и имущество главы штаба Навального в Петербурге. С него требуют 11 млн за кизильник

Судебные приставы заморозили банковские счета и наложили арест на имущество главы петербургского штаба Алексея Навального Дениса Михайлова. Об этом он сообщил «Фонтанке» 21 декабря.

По его словам, на данный момент на его банковских счетах значится сумма почти в минус 11 млн рублей. Также судебные исполнители арестовали долю в квартире.

«Меня бесит, что весь год меня пытаются запугать за мою политическую деятельность», – отметил Михайлов. В течение года по решению суда он провел 105 суток в спецприемнике за организацию акций и участие в несогласованных митингах.

Как писала «Фонтанка», осенью петербургская прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с Михайлова и активиста движения «Весна» Богдана Литвина почти 11 млн рублей. Такой урон якобы нанесли городскому благоустройству участники несанкционированной акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Как подсчитали чиновники Смольного, от сторонников Навального пострадали 175 кустарников кизильника, 55 роз, 60 квадратных метров виолы и другие растения, высаженные за счет бюджета в центре Петербурга.