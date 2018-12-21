«Лично приеду и проверю». Беглову не хватило света в переходе на Шафировском и новогоднего настроения в районе

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал «скудноватой» новогоднюю подсветку в Калининском и Красногвардейском районах. Недостаточно света, по мнению градоначальника, и в подземном переходе на Шафировском проспекте.

Об итогах объезда 20 декабря сообщается на сайте Смольного. Беглов не впечатлился новогодним убранством северо-восточных районов. По его мнению, украшены они «скудновато», оценку «неплохо» он поставил лишь центру города. На будущий год, считает градоначальник, надо «предусмотреть соответствующее финансирование». Недостаточно сияют районы и в обычные дни, во дворах Беглову света тоже не хватило. «Это нужно исправлять», – добавил врио губернатора.

Срок до 25 декабря дал Беглов и подрядчикам на построенном подземном переходе на пересечении Шафировского и Пискаревского проспектов. Там чиновник недосчитался видеокамер, охраны и, опять же, «нормального освещения». «Лично приеду и проверю», – пригрозил градоначальник.

В этом году в городе было установлено 66 искусственных елок, это на 11 больше, чем в прошлом году. В целом бюджет на новогодние украшения увеличился примерно на 50 млн, город украсили за 315 млн рублей. Одно из нововведений – гигантская проекция иконы Божией Матери на куполе Казанского собора.