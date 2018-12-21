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Бизнес
21.12.2018 13:00
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Объёмы госзакупок продуктов Microsoft в России падают. Чиновники ранее закупили софт впрок

Объем 50 крупнейших госзакупок лицензий и услуг техподдержки ПО Microsoft с 1 января по 17 декабря 2018 года составил 7,5–8,5 млрд рублей, сообщает аналитический центр TAdviser. По итогам прошлого года объём закупок достиг 12,2 млрд рублей. При этом 2017 год показал рост трат на американское ПО на 400 млн рублей относительно данных 2016 года.

Несмотря на то, что сумма трат на продукты Microsoft в декабре 2018 может вырасти ещё на треть, статистика предыдущих лет указывает, что в конце года доля закупок может составлять до 35%, общее падение трат очевидно.

«Многие госструктуры в предыдущие пару лет активно закупали продукты Microsoft на годы вперед, поэтому в этом году было меньше крупных закупок от 100 млн руб.», – поясняет главный редактор TAdviser Александр Левашов.

Основная доля госзакупок Microsoft приходится на «Россети», «Росатом» и «Ростелеком». В 2017 году 74% стоимости всех закупок в топ-50 пришлись на Сбербанк (4 млрд), Центробанк (3,3 млрд) и ВТБ24 (1,6 млрд).

Про импортозамещение софта в госструктурах России начали говорить в 2015 году. Эксперты констатируют низкие темпы отказа от привычных иностранных продуктов, т. к. риски столкнуться с санкционными проблемами «пугают меньше, чем необходимость перетряхивать устоявшееся».

В начале декабря замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов сообщил, что правительство РФ разрешит госкомпаниям закупать иностранное ПО при должном объяснении. 17 декабря стало известно про директиву первого заместителя председателя правительства и главы Минфина Антона Силуанова о переходе госкомпаний на российское ПО в ближайшие 2 года.

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