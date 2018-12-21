Аудитория ЧМ-2018 составила рекордные 3,5 млрд человек

Чемпионат мира по футболу 2018 года, прошедший в России с 14 июня по 15 июля, установил рекорд по охвату аудитории. Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), матчи мундиаля посмотрели более 3,5 млрд человек по всему миру.

Отмечается, что сюда вошли те, кто смотрел трансляции по телевизору как дома, так и в общественных местах, а также на цифровых платформах. Прямую трансляцию финала смотрели в общей сложности 1,12 млрд человек в разных странах.

«Эти цифры подтверждают, что ЧМ-2018 в России действительно стал лучшим в истории. Нас особенно порадовал рост среднего времени, которое зрители уделили просмотру матчей: это показывает, что игры отвечают ожиданиям болельщиков. Тот факт, что половина населения мира смотрела чемпионат мира по футболу ФИФА, доказывает не только высочайшее качество трансляций, но и неугасающий интерес болельщиков во всем мире к высококлассному футболу», — сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

Напомним, в финале ЧМ-2018 Франция победила Хорватию 4:2. Сборная России остановилась на стадии четвертьфинала.