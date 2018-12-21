Женщина погибла под колесами автомобиля, переходя Кингисеппское шоссе

Смертельное ДТП произошло ранним утром 21 декабря в Красносельском районе Петербурга. Попытка перейти дорогу в неположенном месте закончилась трагедией.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 6:40 у дома 57 по Кингисеппскому шоссе в Красном Селе 30-летний мужчина на автомобиле Chevrolet Cruze сбил 54-летнюю женщину. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» уточняют, что ДТП случилось в начале седьмого часа утра около «Питер-Лады» со стороны Лаголово. «Звонила в 6:22 по 112, водитель ещё только знак доставал из багажника, а на сбитом была красная куртка», – пишет Екатерина.

«У меня только один вопрос – зачем ТАМ нужно было перебегать дорогу???? Ни остановки рядом, ни магазинов, ни домов. К 6:00 на работу в питерладу?» – добавляет она.

По факту ДТП инспекторы ГИБДД ведут проверку.

Несколько дней назад, 18 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга также произошло ДТП вне зоны пешеходного перехода. На Будапештской улице рейсовый автобус сбил 16-летнюю девочку. Она получила травмы средней тяжести. При этом «зебра» была всего в нескольких метрах от места ДТП.