Белорусская православная церковь запретила прихожанам участвовать в службах новой «независимой церкви» Украины

Членам Белорусской православной церкви запретили принимать участие в богослужениях новой «независимой церкви» Украины. Такое разъяснение для священников и мирян 20 декабря обнародовала после общего собрания Минская епархия.

«Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею "таинствах"», – говорится в тексте.

Контакты с представителями «автокефальной церкви» возможны лишь на общегражданском уровне.

Авторы документа также напоминают, что евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом после вмешательства последнего в церковную жизнь на Украине невозможно.

Белорусская церковь выразила поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату и всем представителям УПЦ МП и проведет разъяснительную работу с прихожанами на сей счет.

Ранее стало известно, что каноническая Украинская православная церковь попросила президента Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной радой законопроект, который обязывает ее указать в названии принадлежность к Русской православной церкви. После принятия документа в парламенте страны произошла драка.