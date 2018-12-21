Белорусская православная церковь запретила прихожанам участвовать в службах новой «независимой церкви» Украины
Членам Белорусской православной церкви запретили принимать участие в богослужениях новой «независимой церкви» Украины. Такое разъяснение для священников и мирян 20 декабря обнародовала после общего собрания Минская епархия.
«Разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею "таинствах"», – говорится в тексте.
Контакты с представителями «автокефальной церкви» возможны лишь на общегражданском уровне.
Авторы документа также напоминают, что евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом после вмешательства последнего в церковную жизнь на Украине невозможно.
Белорусская церковь выразила поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату и всем представителям УПЦ МП и проведет разъяснительную работу с прихожанами на сей счет.
Ранее стало известно, что каноническая Украинская православная церковь попросила президента Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной радой законопроект, который обязывает ее указать в названии принадлежность к Русской православной церкви. После принятия документа в парламенте страны произошла драка.
Справка:
15 декабря 2018 года по окончании объединительного собора в Киеве Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. Ему 6 января 2019 года на Фанаре после сослужения божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.
Русская православная церковь решение Фанара не признает и называет этот процесс глубоким расколом. РПЦ призывает христианские церкви мира не признавать новую религиозную структуру.