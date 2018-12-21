Исследование: Россияне стали чаще жертвовать благотворительным организациям, но кому именно помогли – помнят не все

84% россиян хотя бы раз поддержали деятельность благотворительных организаций за последний год, но далеко не все помнят, какой именно организации перевели деньги. Таковы данные исследования, которое провел фонд «Нужна помощь».

Эксперты изучали отношение интернет-пользователей к профессиональной благотворительности – деятельности некоммерческих организаций, сообщает АСИ. В исследовании «Профессиональная благотворительность в России в развитии: участие населения», подготовленном совместно с агентством Tiburon Research, говорится, что 84% россиян хотя бы раз поддержали деятельность благотворительных организаций за последний год (осознанно или нет), а 31% делают это не реже, чем раз в два-три месяца.

Вместе с тем из тех граждан, кто часто делает пожертвования, только 47% помнят организацию, которой они перевели деньги. 28% респондентов сказали, что следят за работой этой организации и тем, куда идут их пожертвования. Активнее всего этим интересуются люди от 18 до 24 лет.

В основном россияне готовы помогать деньгами – через ящики для пожертвований в общественных местах или СМС. Также популярностью пользуется передача или покупка вещей. А вот волонтёрство по-прежнему считается наименее массовой формой поддержки.

Охотнее всего деньги жертвуют на лечение детей (68%), помогают животным и приютам (15%) и просто готовы поддерживать людей в трудной ситуации (12%).

По сравнению с прошлым годом благотворители стали чаще поддерживать региональные НКО. По мнению исследователей, это связано с тем, что с 25% до 30% выросло число людей, которые совершают пожертвования в интернете. При этом только 14% россиян допускают, что административные расходы благотворительных организаций (зарплаты, командировки или аренда офиса) могут быть покрыты из пожертвований обычных людей.

В опросе приняли участие 1 200 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.