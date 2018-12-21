Албин отказался работать с Аллой Андреевой. Деятельность активистки напомнила вице-губернатору «самопиар»

Вице-губернатор Игорь Албин не будет работать с дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой, которая накануне на пресс-конференции пожаловалась Владимиру Путину на проблемы обманутых дольщиков в Петербурге. Об этом чиновник 21 декабря сообщил в Facebook.

«Мне очень неловко об этом говорить, но вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар. Ещё раз прошу прощения, если ошибаюсь. Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», – написал Албин.

Накануне в ходе пресс-конференции Владимира Путина Андреева, назвавшись журналисткой рязанского издания, рассказала президенту о проблемах с жилым строительством в Петербурге, борьбе за права обманутых дольщиков и напомнила о трагедии — убийстве ее мужа, которое до сих пор остается нераскрытым, и смерти матери.

При этом активистка раскритиковала деятельность Игоря Албина и Виктора Миненко, который в настоящее время возглавляет Горизбирком. Андреева заявила, что во время прошлогодней «Прямой линии» с Путиным Албин и Миненко, который на тот момент занимал должность главного федерального инспектора, торжественно ввели в эксплуатацию недоделанный дом.

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (замглавы комитета по строительству. – Здесь и далее прим. ред.), ни Алексей Золотов (начальник аппарата Албина) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» – написал вице-губернатор. Также Албин напомнил, что Андреева уже не является обманутой дольщицей, так как дом, в котором активистка приобрела квартиру у ГК «Город», ввели в эксплуатацию в 2017 году.

Владимир Путин пообещал активистке встречу с врио губернатора Александром Бегловым, которую руководство города назначило на 21 декабря.

В прошлом году ввели в эксплуатацию два проблемных дома ГК «Город» более чем на 2000 квартир. В этом году завершили строительство еще двух домов, каждый на 250 квартир, и одного на 1200 квартир.