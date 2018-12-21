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Город
21.12.2018 12:15
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Албин отказался работать с Аллой Андреевой. Деятельность активистки напомнила вице-губернатору «самопиар»

Вице-губернатор Игорь Албин не будет работать с дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой, которая накануне на пресс-конференции пожаловалась Владимиру Путину на проблемы обманутых дольщиков в Петербурге. Об этом чиновник 21 декабря сообщил в Facebook.

«Мне очень неловко об этом говорить, но вся «деятельность» Аллы Андреевой напоминает самопиар. Ещё раз прошу прощения, если ошибаюсь. Я Вам не верю, Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», – написал Албин.

Накануне в ходе пресс-конференции Владимира Путина Андреева, назвавшись журналисткой рязанского издания, рассказала президенту о проблемах с жилым строительством в Петербурге, борьбе за права обманутых дольщиков и напомнила о трагедии — убийстве ее мужа, которое до сих пор остается нераскрытым, и смерти матери.

При этом активистка раскритиковала деятельность Игоря Албина и Виктора Миненко, который в настоящее время возглавляет Горизбирком. Андреева заявила, что во время прошлогодней «Прямой линии» с Путиным Албин и Миненко, который на тот момент занимал должность главного федерального инспектора, торжественно ввели в эксплуатацию недоделанный дом.

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (замглавы комитета по строительству. – Здесь и далее прим. ред.), ни Алексей Золотов (начальник аппарата Албина) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» – написал вице-губернатор. Также Албин напомнил, что Андреева уже не является обманутой дольщицей, так как дом, в котором активистка приобрела квартиру у ГК «Город», ввели в эксплуатацию в 2017 году.

Владимир Путин пообещал активистке встречу с врио губернатора Александром Бегловым, которую руководство города назначило на 21 декабря.

В прошлом году ввели в эксплуатацию два проблемных дома ГК «Город» более чем на 2000 квартир. В этом году завершили строительство еще двух домов, каждый на 250 квартир, и одного на 1200 квартир.

Справка:

Финансовое положение группы компаний «Город», которой владели братья Ванчуговы, резко ухудшилось летом 2014 года. 7 июля банк «Фининвест», в котором у застройщика были открыты расчетные счета, лишили лицензии. Строительство трех жилых комплексов на 5,4 тысячи квартир окончательно застопорилось. Обманутые дольщики разбивали палаточные лагеря возле строительных площадок, голодали. Активнее всего права обманутых петербуржцев защищала Алла Андреева. Долгострои были переданы ГУП «Центр содействия строительству». Осенью 2015-го года супруг Аллы Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. Мужчине проломили голову, а на машине, как сообщалось, оставили надпись «Ты следующая». Через год дом лидера дольщиков ГК «Город» подвергся семичасовому обыску. Следователи усомнились, что к убийству супруга общественницы причастны бывшие владельцы «Города» братья Ванчуговы, ранее задержанные по подозрению в мошенничестве.

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