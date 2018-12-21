Россияне уверены, что заслужили хорошие подарки к Новому году

Компания ОБИ провела новогодний опрос среди покупателей товаров для ремонта, строительства и сада. Всего в опросе приняли участие более 1 000 человек из разных городов России.

фото предоставлено компанией ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад»

Новогодняя сказка

Опрос показал, что более 80% россиян будут встречать Новый год дому по классическому сценарию, в семейном кругу. Самые амбициозные планы на зимние праздники оказались у жителей Сургута: 36% опрошенных сургутчан собираются уехать на Новый Год в другие города РФ. При этом большинство опрошенных (85%) считают, что хорошо вели себя в этом году и заслужили достойные подарки. Несмотря на то, что 86% участников опроса верили в Деда Мороза до 10 лет, нашлись те, кто и во взрослом возрасте надеется на новогоднее чудо. Каждый 10 участник исследования рассчитывает, что его заветные желания сбудутся под бой курантов, и он найдет под елкой ключи от нового автомобиля или квартиры. Также в числе самых желанных подарков – техника (17%), деньги и путешествия (по 7%), а некоторые респонденты (2%) хотят получить ремонт в подарок.

Елки зеленые

Праздничная елка продолжает оставаться главным атрибутом Нового Года для 86% россиян. При этом искусственные елки постепенно заменяют настоящих зеленых красавиц – 58% опрошенных поддерживают эко-тренд и отказываются от покупки живых деревьев. Больше всего заботятся о сохранности природы жители Рязани (77%), Екатеринбурга (74%) и Нижнего Новгорода (71%). А вот в Саратове, Волгограде и Омске не могут представить новогодние праздники без аромата натуральной хвои. В этих городах около 65% опрошенных выбирают живые елки.

Сделать выбор между живой и искусственной елкой действительно непросто. Искусственная ель прослужит много лет, ей не страшны падения, игры детей и домашних животных. Кроме того, на вид современные искусственные ели не отличишь от настоящих. Многих привлекает и финансовая сторона вопроса: искусственную ель почти метровой высоты можно купить в ОБИ от 599 рублей.

И все-таки у живой ели есть неоспоримое преимущество: хвойный аромат, который возвращает каждого в сказку, где под новогодний бой курантов сбываются самые заветные желания. Двухметровую живую елку сейчас можно приобрести в ОБИ от 799 рублей либо заказать с доставкой на дом на obi.ru.

Время подарков

Судя по опросу ОБИ, предновогоднего ажиотажа в магазинах не избежать: лишь пятая часть опрошенных готовы заказывать подарки в режиме онлайн. Остальные предпочитают традиционный шопинг в магазинах. Больше всего любителей онлайн-шопинга (28%) проживает в Екатеринбурге. А вот самые длинные очереди могут возникнуть в торговых центрах Волгограда и Омска. В ОБИ можно приобрести новогодние товары любым удобным способом: на сайте obi.ru, в мобильном приложении OBI и гипермаркетах сети, оформить доставку на сайте или воспользоваться услугой «Закажи и Забери» и получить свой заказ в гипермаркете.

Чаще всего россияне выбирают елочные украшения красного, синего, серебряного и золотого цвета. При этом 42% опрошенных обновляют их запасы ежегодно, стараются найти самые необычные и популярные в новом сезоне игрушки. Тем более, что сейчас можно приобрести новогоднее убранство по привлекательным ценам – готовый набор украшений, где есть все необходимое для полноценного украшения полутораметровой ели, в ОБИ стоит от 999 рублей. Всем любителям сменить «елочный гардероб» в ОБИ предложат семь стильных коллекций новогоднего декора, вдохновленных последними модными трендами.

ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад», 197229, РФ, Санкт-Петербург, Пос. Лахта, Лахтинский пр-т, д.85. ОГРН 5067847013493