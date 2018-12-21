Захарова о проверке британской BBC Роскомнадзором: «Давно пора»

Официальный представитель российского МИД заявила, что действия британских властей, вынесших семь предупреждений телеканалу RT, «не оставляют другого выбора, кроме зеркального ответа».

«Грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитации наших журналистов и т. д.) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа. Российская сторона предупреждала. И неоднократно», – написала 21 декабря на своей странице в Facebook Мария Захарова.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ей «искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности».

Напомним, что 20 декабря медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях RT нарушения правил беспристрастности, после чего вынес семь предупреждений. По словам редактора RT Маргариты Симоньян, телеканалу «недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию». После этого российское надзорное ведомство анонсировало проверку интернет-ресурсов Би-би-си и вещающего в том числе на территории России канала BBC World News на предмет соблюдения законодательства РФ.