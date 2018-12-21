В Петербурге скончался бизнесмен Игорь Минаков

После болезни, на 59-ом году жизни умер крупный петербургский бизнесмен Игорь Минаков. Панихида состоится в воскресенье, 23 декабря.

По информации «Фонтанки», около 9 часов утра 21 декабря в Сестрорецке после продолжительной болезни скончался Игорь Минаков.

В перестроечное время Минаков работал оперативником в Управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности ГУВД Леноблгорисполкомов. В 1991 году создал крупнейшее на тот момент в Петербурге охранное агентство «Защита». К началу нулевых в зоне влияния Минакова оказались активы ряда крупных бывших госпредприятий и институтов — в том числе земельные участки. Финансовые потоки управлялись через банк «Объединенный капитал», недвижимость — через УК «Музей», впоследствии NordEst.

Игорь Минаков

В 2014 году банк «Объединенный капитал» выкупили бенефициар сети «Максидом» Александр Евневич и Сергей Касьяненко (его партнер по производителю чая «Орими Трейд»). Долгое время Минаков оставался совладельцем Санкт-Петербургской ритуальной компании и «Мостостроя№ 6», одного из крупнейших дорожных подрядчиков города, обанкротившегося несколько лет назад. Кроме того, основал благотворительный фонд для детей-сирот «Наше завтра». В последние годы стабильно попадал в ТОП-100 миллиардеров по версии «Делового Петербурга», при этом состояние оценивалось в сумму от 11 до почти 17 млрд рублей. База СПАРК все еще называет Минакова актуальным собственником ООО «Амбассадор», «Нежадовское» и спортивно-стрелкового клуба «Патриот». Принадлежат ему частично «Мемориальная компания силовых структур» и «Специализированная ритуальная служба «Мемориал». Кроме того, Минаков перед смертью оставался президентом федерации рукопашного боя Ленобласти.