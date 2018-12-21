«Игра престолов», муми-тролли и призраки. В Лапландии один за другим открываются гигантские снежные замки

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Этой зимой в Лапландии будет сразу три огромных замка из снега и льда.

На севере Финляндии в деревне Санта-Клауса недалеко от Рованиеми вырос снежный замок самых известных финских сказочных персонажей – муми-троллей. Он занимает площадь в 10 тысяч квадратных метров. Крепость, открывшаяся 20 декабря, украшена пятиметровыми фигурами героев книг Туве Янссон и другими скульптурами из снега и льда. На территории есть снежный лабиринт, 50-метровая горка, волшебный лес и ледяной бар, где подают горячий чай и какао. Снежный замок муми-троллей будет открыт до конца марта.

Снежную крепость Lumilinna в Кеми возведут уже в 24-й раз к 19 января. В 2019 году это будет Замок призраков. Над созданием произведений искусства из снега и льда трудится международная команда скульпторов. Оценить их талант посетители смогут до 13 апреля. В Lumilinna туристам предлагают провести ночь в отеле из снега и льда, поужинать в снежном ресторане и кафе, скатиться с горки и дойти в снегоступах до алтаря.

Темой популярной Снежной деревни в Киттиля второй год подряд станет серия фэнтези-романов Джорджа Мартина и снятый по ним сериал «Игра престолов». Как признались организаторы, после прошлого сезона им захотелось сделать проект масштабнее и сильнее. Снежную деревню создавали скульпторы из России, Украины, Польши и Латвии. На это у них ушло 20 млн килограммов снега и 350 тысяч килограммов природного льда. Помимо отеля там есть часовня изо льда, венчаться в которую приезжают пары со всего мира, и открывшийся 20 декабря ресторан, ранее уже отмеченный престижными наградами. Снежная деревня будет открыта до 21 апреля.

Кристально чистый природный лёд из Киттиля привезли и на юг – тоже для того, чтобы удивить туристов творениями изо льда. Как сообщает Iltalehti, в одном из отелей в общине Леппявирта (в 200 километрах к северу от Лаппеенранты) 26 декабря откроется пещера с 16 скульптурами, большую часть которых составят муми-тролли и другие герои Туве Янссон.