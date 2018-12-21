«Презрительное отношение к украинскому народу». Российский МИД прокомментировал праздник Бандеры на Украине

Российское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление по поводу решения украинского руководства учредить праздник в честь дня рождения Степана Бандеры, которого МИД РФ назвал «гнусным историческим персонажем».

«Это не только презрительное отношение к украинскому народу, большая часть которого не считает Бандеру своим «героем», но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей», – говорится http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3454527 21 декабря в заявлении российского МИД.

Российские дипломаты также выразили надежду на то, что в будущем украинские политики будут «более избирательно относиться к трактовке событий прошлого».

Напомним, что 19 декабря Верховная рада Украины выбрала памятные даты, которые будут праздновать украинцы в следующем году, куда попал и день рождения Бандеры.

Степан Бандера – политический деятель и лидер организации украинских националистов, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.