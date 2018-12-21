ЦБ РФ пришёл с проверкой в банк «Петербургской топливной компании»
Сотрудники Центрального банка России провели проверку петербургского Горбанка, близкого «Петербургской топливной компании». Информация об этом распространяется в профильных Telegram-каналах 21 декабря.
В ЦБ РФ «Фонтанке» традиционно заявили, что «Банк России не комментирует действующие банки». А в приемной председателя правления Горбанка Ольги Голубевой «Фонтанке» уточнили, что проверка является плановой и уже завершилась. Более подробный комментарий в пресс-службе кредитного учреждения пообещали предоставить позднее.
Справка:
АО «Горбанк» было создано в июле 1994 года. Конечными бенефициарами учреждения выступают председатель совета директоров Андрей Голубев и его супруга, председатель правления Ольга Голубева, которым также принадлежат «Петербургская топливная компания» и «Петербургская транспортная компания». По данным banki.ru, фирмы, входящие в группу «ПТК», составляют важную часть клиентской базы банка.