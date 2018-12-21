Малоэтажное жилье не выходит из моды

Заместитель генерального директора по проектированию компании «Центр Развития» Галина Пилипенко – об основных трендах в сегменте малоэтажного строительства.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Малоэтажные проекты сегодня на равных конкурируют с высотным строительством за счет продуманной концепции, местоположения и современных технологических решений. Галина Пилипенко рассказала о том, почему даже в непростых экономических условиях малоэтажка остается востребованной на рынке и продолжает развиваться.

- Уже несколько лет предложение на первичном рынке Петербурга стабильно превышает спрос, а одна из последних тенденций - смещение спроса из областных проектов в город. Как в таких условиях чувствует себя малоэтажка?

– Конкуренция на рынке действительно стала жестче, но я считаю, что качественный проект всегда найдет своего покупателя. Говоря о качестве, я имею в виду такой проект, в котором жильцы комфортно чувствуют себя не только в собственной квартире, но и во дворе своего дома, а если речь идет о масштабном проекте - то на всей его территории.

В последние годы все больше людей начинают отчетливо понимать преимущества жизни вдали от городской суеты, в атмосфере добрососедства. Поэтому спрос на квартиры в малоэтажных комплексах есть, и он не падает. По крайней мере, проектом «На Царскосельских холмах» покупатели активно интересуются.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

- Чем проект «На Царскосельских холмах» отличается от других проектов в своем сегменте?

– Прежде всего, своими масштабами. Общая площадь осваиваемой территории составляет 316 га, на ней предусмотрена жилая, коммерческая и общественно-деловая застройка. Планируется, что жить здесь будет порядка 40 тысяч человек. Реализацией проекта занимается группа компаний «Центр Развития», которая, собственно, 14 лет назад и начала развивать эту территорию. Мы подготовили градостроительную и проектную документацию, построили магистральные инженерные сети, с нуля создали улично-дорожную сеть на территории проекта. Сейчас на территории «Царскосельских холмов» работают несколько застройщиков - компания «Терминал-Ресурс», входящая в группу компаний «Центр Развития», и другие компании, которые приобрели у нас подготовленные к застройке земельные участки.

Второе важное отличие - местоположение. Проект «На Царскосельских холмах» расположен в границах Санкт-Петербурга - в Пушкинском районе, на Пулковских высотах. Рядом проходят крупные транспортные магистрали, по которым можно быстро доехать до станций метро.

- А пробки?

– В отличие от загруженных направлений, где транспортная инфраструктура отстает от строительства жилья, ситуация на юге города обстоит гораздо лучше. Город активно развивает южные направления, особенно расположенные по соседству с аэропортом Пулково. Уже проведена реконструкция Петербургского шоссе, появился виадук над железной дорогой, рассматривается возможность соединения Петербургского и Киевского шоссе, чтобы можно было развести транспортные потоки. РЖД разрабатывает проект остановочного павильона с вокзалом и перехватывающей парковкой, который будет находиться на территории проекта «На Царскосельских холмах». Строительство вокзала планируется начать в следующем году, а когда его введут в эксплуатацию, добраться до Балтийского вокзала можно будет за 20 минут.

- Как сегодня развивается проект «На Царскосельских холмах»? Сколько территории освоено, что построено?

– На данный момент застроено порядка 50 га, включая улично-дорожную сеть. Первым объектом, построенным на территории проекта, стал наш бизнес-центр «Перспектива» - он был введен в эксплуатацию в первом квартале 2016 года. Возвела его входящая в состав Центра развития компания «Терминал-Ресурс». Этот же застройщик строит на территории проекта жилые комплексы «Образцовые кварталы». ЖК «Образцовый квартал» был сдан в конце 2016 года, второй и третий «Образцовые кварталы» сданы и заселены в 2018-м. Кстати, все три комплекса застройщик ввел в эксплуатацию досрочно. В этом году также началось строительство четвертого и пятого «Образцового».

Что касается других компаний-застройщиков, работающих на нашей территории, то уже введены в эксплуатацию жилые комплексы, построенные их силами. В этом году сдадут еще ряд объектов.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

- Что можно сказать об инфраструктуре? Близость к Петербургу как-то влияет на ее количество?

– Социальная, торговая и коммерческая инфраструктура в проекте «На Царскосельских холмах» строится одновременно с жильем и это, кстати, еще одно отличие нашего проекта. Места под социалку, коммерческие и торговые объекты в проекте были отведены еще на этапе подготовки градостроительной документации исходя из предполагаемого количества жителей. Все участки мы обеспечили коммуникациями, они полностью готовы к застройке. То есть, не нужно будет перерывать новые дороги, чтобы подключить газ или водовод. Так что проект развивается не хаотично, а по плану, что позволяет обеспечить точность застройки.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В этом году был введен в эксплуатацию детский сад на 140 мест (во дворе ЖК «Образцовый квартал 2»), получено разрешение на строительство бизнес-парка «Garage» с многоуровневым паркингом и пристроенными помещениями для магазинов, кафе, офисов, предприятий бытового обслуживания. В данный момент по городскому заказу идет проектирование общеобразовательной школы на 550 мест на соседнем участке с ЖК «Образцовый квартал 3», а компания «Терминал-Ресурс» приступила к проектированию школы на 825 мест рядом с «Образцовым кварталом 5» и садика на 240 мест. Также соглашение с городом о строительстве еще одного детского сада подписала компания, купившая у нас земельные участки.

О том, как проект «На Царскосельских холмах» будет развиваться дальше, читайте здесь.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya