«Срок за лайки» отменён. Совфед частично смягчил наказание по «экстремистской» 282-й статье УК РФ

Совет Федерации Федерального собрания РФ 21 декабря одобрил законопроекты о частичной декриминализации статьи об экстремизме, сообщает верхняя палата российского парламента.

Законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) 3 октября в Государственную думу внес президент России Владимир Путин. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в ходе анализа правоприменительной практики было выявлено, что привлечение к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 282 не всегда является обоснованным.

Законопроектом предлагается привлекать к уголовной ответственности за экстремизм, который был совершен публично, в Интернете, в том числе в социальных сетях или в СМИ, только в том случае, если гражданин был привлечен к административной ответственности за подобное деяние в течение одного года. В актуальной версии законопроекта гражданин, нарушивший закон, привлекается к уголовной ответственности сразу.

Первое нарушение будет причислено к административным, следует из документа. В КоАП предлагается внести ст. 20.3, согласно которой граждане за нарушение будут наказываться штрафом до 20 тыс. руб., до 100 часов принудительных работ или до 15 суток ареста. Максимальный штраф для юридических лиц составляет 500 тыс. рублей.

В настоящее время человек, нарушивший ст. 282 УК РФ, наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительными работами от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы от двух до пяти лет.

Теперь закон отправится на подпись президенту РФ.