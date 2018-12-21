Российские сенаторы одобрили закон о дополнительных гарантиях журналистам

Совет Федерации ФС РФ одобрил законопроект о дополнительных гарантиях военным журналистам.

За принятие документа проголосовали 153 сенатора.

Законопроект предполагает гарантии сотрудникам средств массовой информации, которые отправляются с редакционным заданием в зоны боевых действий. Документ предусматривает выбор редакциям СМИ — или страхование таких сотрудников, или гарантии компенсации в случае ранений, а также выплаты семьям в случае смерти при выполнении задания.

Законопроект о внесении поправок в закон «О СМИ» в части организации работы журналистов в горячих точках был внесён в Госдуму ещё в 2014 году, вскоре после гибели журналистов на территории Украины. Но тогда работа над законопроектом была приостановлена. К обсуждению вопроса безопасности журналиста на территории вооруженных конфликтов вернулись после трагедии в Центральноафриканской Республике, когда в результате нападения погибли российские документалисты.