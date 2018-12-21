Квартиры в ЖК «Новое Купчино» можно приобрести в ипотеку

АО «Строительный трест»

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Новое Купчино», продажи квартир в котором компания «Строительный трест» открыла в декабре.

Первоначальный взнос составляет от 10% от суммы договора. Ставка по ипотечному кредиту начинается от 9,65% годовых; срок кредитования – от 5 до 30 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru/ipoteka

ЖК «Новое Купчино» будет реализован в пять этапов. Ввод в эксплуатацию первого этапа запланирован на IV квартал 2020 года. Он включает в себя почти 43 тыс. кв. м жилья и рассчитан на 728 квартир: 309 однокомнатных, 278 двухкомнатных и 141 трехкомнатную квартиру. Стоимость квадратного метра начинается от 100 тыс. рублей. Студии в комплексе отсутствуют.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru