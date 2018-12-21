Правовой хаос и собачники вне закона. Сенаторы могут не пропустить закон о животных

Глава комитета верхней палаты парламента РФ по конституционному законодательству высказался против принятого Госдумой закона «Об ответственном обращении с животными». Если его одобрить, то нарушителями станут почти все вышедшие на улицу собачники.

Голосование по этому закону в Совете Федерации пройдет сегодня, 21 декабря. Мнение сенатора Андрея Клишаса приводит издание «Коммерсантъ». По словам парламентария, закон представляет собой «правовой хаос», так как в нем урегулированы вопросы, которые относятся к разным уровням власти, часть из них находится вне компетенции Федерации, другие – даже вне ведения ее субъектов. В частности, Клишас отметил пункт закона, который обязывает владельцев собак выгуливать их только на отведенных для этого муниципалитетом территориях – эта норма, в отличие от большей части закона, вступит в силу с момента официального опубликования.

«После Нового года, еще в праздники, по всей видимости, люди выйдут на улицу со своей собакой и окажутся вне закона», – цитирует издание сенатора.

Есть у него претензии и к конкретным формулировкам, например к определению «дикое животное», в тексте это изъятый из естественной среды обитания зверь и его потомки. Клишас напомнил, что «все кошки и все попугайчики» – потомки диких животных.

«Я проголосую против», – сделал вывод глава комитета по конституционному законодательству и добавил, что исправить закон можно, только если полностью его переписать. На принятие законопроекта, как ранее писала «Фонтанка», депутаты потратили восемь лет.

При этом профильный комитет Совфеда по аграрной политике и природопользованию рекомендовал закон одобрить. По мнению возглавляющего его сенатора Алексея Майорова, он «определяет многие понятия» и объясняет, как нужно отвечать за содержание домашних животных.

Под запрет, согласно тексту закона, попали контактные зоопарки, собаки отдельных пород, жестокое обращение с животными, бои, в том числе коррида, содержание зверей в местах общепита. Депутаты прописали в документе гуманное отношение, регламентировали деятельность приютов и зоозащитников.