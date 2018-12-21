«Только быстро, родители строгие». Петербурженка продала девственность школьницы в московской гостинице

В Москве за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией арестована 22-летняя петербурженка. Досуг она организовала через WhatsApp, чужую невинность оценила в 650 тысяч рублей, но с удовлетворённым клиентом просчиталась.

Как сообщает Следственный комитет по Москве 20 декабря, знакомство подозреваемой с 15-летней школьницей состоялось в социальных сетях. Переписка закончилась предложением не без выгоды расстаться с детством. Также в закрытых группах был найден заинтересованный покупатель, о цене сговорились в WhatsApp. Встреча состоялась 20 ноября в московской гостинице на улице 9-й Роты. Девочку доставили в номер с наказом долго не держать, потому что «родители строгие».

«После знакомства несовершеннолетней с заказчиком, участвовавшим в рамках оперативного эксперимента, подозреваемая получила от последнего денежное вознаграждение в размере 650 тысяч рублей, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов», – уточнили в СК.

О задержании ведомство сообщило на своём сайте 22 ноября. Через месяц расследования выяснилось, что предполагаемая сутенёрша приехала из Петербурга, куда и планировала вернуться.

Воспользоваться электронным билетом ей помешало предъявленное обвинение и заключение под стражу. Вину она полностью признала. Следствие устанавливает других лиц, причастных к вовлечению детей в проституцию.