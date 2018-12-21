Кемеровская область стала Кузбассом. Бюджет не пострадает, но нужно менять Конституцию

В Кемеровской области совет народных депутатов 21 декабря утвердил второе официальное название региона — Кузбасс. Парламентарии выступили единодушно, но решение пока законной силы не имеет.

Инициатива активно обсуждалась в течение последнего года, пишет РБК со ссылкой на ТАСС. Все депутаты проголосовали в пользу нового названия. Чтобы решение вступило в силу, потребуется внести изменения в ст. 65 Конституции РФ, в которой перечислены все российские регионы с указанием их официальных названий.

Власти региона пояснили, что названия «Кемеровская область» и «Кузбасс» будут юридически равны, а новшество не потребует вообще никаких расходов из бюджета.

В октябре глава Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о желании переименовать регион в Кузбасс. Название появилось в 1842 году в трудах исследователя Петра Щекочева, который описал границы Кузнецкого каменноугольного бассейна.