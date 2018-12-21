Браудеру в России предъявили новое обвинение. Финансиста хотят заочно арестовать за создание преступного сообщества
Американскому финансисту Уильяму Браудеру в России предъявили обвинение в организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ). Тверской суд Москвы сегодня, 21 декабря, рассмотрит ходатайство о заочном аресте главы фонда Hermitage Capital.
Об этом сообщает РБК.
О возбуждении нового уголовного дела в отношении иностранного инвестора в ноябре рассказывала Генпрокуратура. По мнению ведомства, сообщество было нужно Браудеру для уклонения от уплаты налогов, хищения бюджетных денег в РФ и преднамеренного банкротства. В ГП также подчеркивали, что 210-я статья подпадает под действие конвенции ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью.
Осенью советник генерального прокурора Николай Атмоньев говорил о том, что установлена целая сеть компаний, кредитных учреждений Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, «через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов».
Кроме того, ГП подозревает, что глава Hermitage Capital причастен к отравлению своих сообщников, – в том числе юриста Сергея Магнитского, умершего в «Матросской тишине». Смерть фигуранта в СИЗО стала поводом для международного скандала и антироссийских санкций.
Напомним, год назад Браудер приговором Тверского суда столицы получил 9 лет колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. Финансист наказание не отбывает, так как скрывается от российского правосудия. Это не мешает ему комментировать из-за рубежа новые претензии Генпрокуратуры: «Я действительно ударил актом Магнитского в самый нерв», – написал он в Twitter.
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Он был нанят Браудером для расследования схемы по отмыванию денег. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций.