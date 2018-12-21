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Строительство
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21.12.2018 11:02
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ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Босфор»

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Босфор»

«Лидер Групп»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Босфор».

Уже в ближайшее время его первые жильцы смогут получить заветные ключи и въехать в новые квартиры. Напомним, что предварительные показы были открыты для собственников еще в августе. Подобная практика применяется для того, чтобы сократить время ожидания между получением компанией разрешения на ввод и передачей владельцам ключей.

«Босфор» стал уже пятым жилым комплексом ГК «Лидер Групп» введенным в эксплуатацию в этом году. Первыми новосёлов приняли ЖК «Капитан Немо» и ЖК «Медалист», затем к ним присоединились ЖК «Три кита 1» и ЖК «Девятый вал 2», а теперь ряды завершённых проектов пополнил и ЖК «Босфор»!

Совокупная площадь пяти жилых комплексов, введенных компанией в 2018 году, составляет порядка 330 тысяч квадратных метров, что закрепляет за ГК «Лидер Групп» статус одной из ведущих строительных компаний не только Санкт-Петербурга, но и всей России.

ЖК «Босфор» – это новый кирпично-монолитный комплекс комфорт-класса, расположенный в поселке Шушары. Место выбрано крайне удачно. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, магазины, отделения банков, медицинские учреждения, торговые и развлекательные центры. К тому же Пушкинский район – один из самых зеленых и экологически чистых районов Санкт-Петербурга.

Архитектура жилого комплекса напоминает подкову – древнейший символ благополучия. Территория внутреннего двора благоустроена зонами отдыха, а также детской и спортивной площадками. Предусмотрен подземный паркинг.

К услугам жильцов современные системы жизнеобеспечения комплекса, в том числе, видеонаблюдение и диспетчеризация. В доме установлены лифты Otis, которые ценятся за свою бесшумность, высокую надежность и современный дизайн. В каждой парадной предусмотрены колясочные.

Узнать больше об этом и других жилых комплексах компании можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official 
Instagram lidgroup_spb

Справка о  компании «Лидер Групп» 

ЖК «Босфор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Трилогия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bosfor/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

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