«Дивный новый мир». Роскомнадзор начал проверку BBC в России после предупреждения RT в Великобритании

Российское надзорное ведомство проведет проверку интернет-ресурсов Би-би-си и вещающего в том числе на территории России канала BBC World News на предмет соблюдения законодательства РФ. Об этом 21 декабря сообщает сайт Роскомнадзора.

Причиной внимания к общественной телерадиовещательной компании Туманного Альбиона стало «вынесение британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

Главный редактор российского телеканала Маргарита Симоньян в своем Telegram прокомментировала произошедшее фразой: «Дивный новый мир»! («О дивный новый мир» – роман-антиутопия англичанина Олдоса Хаксли. – Прим. ред.)

Напомним, что 20 декабря медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях RT нарушения правил беспристрастности, после чего вынесет семь предупреждений. По словам Симоньян, телеканалу «недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию». Внимание Роскомнадзора BBC привлекало и раньше. Так, в марте глава ведомства Александр Жаров заверил, что Россия готова немедленно ответить на запрет телеканала Russia Today в Великобритании.