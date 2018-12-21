Корпоратив в Петербурге закончился больницей. Трое уехали из ресторана на машине скорой помощи с ножевыми ранениями

Конфликт в ресторане в Невском районе Петербурга закончился кровопролитием. В больнице с ножевыми ранениями оказались трое участников корпоративной вечеринки, в отделе полиции – двое недовольных шумной компанией.

Как стало известно «Фонтанке», полицию в ресторан «Мама на даче» на улице Бабушкина, 17, около половины второго ночи 21 декабря вызвали посетители. К приезду сотрудников правоохранительных органов троих мужчин развозили по больницам медики. Одному удар ножом пришелся в шею, в тяжелом состоянии его положили на операционный стол. Второй ранен в живот, он находится в состоянии средней степени тяжести. Третьему буйный посетитель попал в грудь и проткнул легкое, он в тяжелом состоянии.

Зачинщиков задерживали инспекторы ГИБДД и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. 43-летнего уроженца Ингушетии привезли в отдел с окровавленным ножом, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. Его 47-летний компаньон также задержан. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал слишком шумный новогодний корпоратив, который не понравился нападавшим. По словам очевидцев, в начале вечера мужчины поделились с официантом радостными новостями – они только что вышли из мест лишения свободы. Информации об их уголовном прошлом в судебных базах нет.