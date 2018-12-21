Нефть продолжила масштабное падение и потянула за собой рубль

Нефтяные котировки падают на фоне решения Федеральной резервной службы США повысить ключевую ставку. Накануне, в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже, стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 4,8% — до 54,6 доллара за баррель.

21 декабря, по состоянию на 10:30, она торгуется у отметки в 54,89. На этом фоне доллар впервые с середины ноября преодолел отметку в 68 рублей.

Аналитики ранее сообщали «Фонтанке» о том, что цены на нефть ждет нестабильный период до Нового года.