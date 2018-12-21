МИД Турции заверил, что С-400 не навредят истребителям F-35. Специалистам из США изучать российское оружие не дадут

Источник в МИД Турции опроверг информацию о том, что Анкара предлагала Вашингтону изучить российские зенитные ракетные комплексы С-400.

По данным источника, в ходе переговоров Турция и США пришли к решению, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО. Поэтому закупка Анкарой российских ЗРК не сможет нанести ущерба американским истребителям F-35 и не раскроет связанную с ними чувствительную информацию, пишет 21 декабря «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

«С этой целью приняты меры, а наши технические специалисты могут провести двухсторонние переговоры», — добавил источник.

Bloomberg накануне сообщило, что Турция предложила американским специалистам изучить российские зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400. Идея появилась на фоне угроз США ввести санкции против Анкары из-за покупки российского вооружения.