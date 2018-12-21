Группа «Эталон» поздравила 11 000 покупателя с начала 2018 года

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 11 000 покупателя с начала 2018 года. «Юбилейным» покупателем стал актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Селин.

Сергей и его супруга Анна приобрели квартиру в новом проекте Компании – ЖК «Петровская Доминанта», строящемся на Петровской косе.

«Много лет назад я поверил вашей Компании, ее сотрудникам и приобрел квартиру в первом строящемся доме «Эталон ЛенСпецСМУ». И за десятки лет работы на рынке недвижимости Группа «Эталон» это доверие только укрепила: покупая недвижимость, я знаю, что дом будет построен качественно и в срок. Нам очень понравился ЖК «Петровская Доминанта» планировками, своим местоположением, потрясающим видом, который открывается из окон нашего корпуса, поэтому мы и решили остановить свой выбор на этом проекте. И я еще раз хочу поблагодарить вашу Компанию за отличную работу и чуткое отношение к каждому клиенту!», – отметил Сергей Селин.

«Мы очень рады, что поздравляем сегодня вас – наших почетных клиентов с такой замечательной покупкой – квартирой в ЖК «Петровская Доминанта». Нам вдвойне приятно, ведь в этом году вы стали еще и рекордным 11 000-м покупателем с начала 2018 года – этого рубежа мы достигли впервые за всю более чем 30-летнюю историю Компании. От всей души желаем вам счастья, уюта и благополучия в новом доме», – сказал генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина, поздравляя Сергея и Анну.

К поздравлениям присоединился коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин: «Поздравляю вас с приобретением квартиры в жилом комплексе «Петровская Доминанта», который станет украшением не только Петровского острова, но и Санкт-Петербурга в целом. А чтобы время ожидания новой квартиры пролетело незаметно, мы хотели бы подарить вам книги основателя Компании Вячеслава Заренкова, кофемашину и двух Рыжих Котов для ваших детей».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/