Конгрессмены одобрили пять млрд долларов на стену на границе с Мексикой. В сенате заявили, что проголосуют против

Палата представителей США (нижняя палата американского конгресса) одобрила выделение пяти млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом 21 декабря сообщает CBC.

Законопроект направят в сенат (верхнюю палату конгресса), где уже заявили, что будут голосовать против. Если большинство все же одобрит документ, то он отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу, который в Twitter приветствовал решение палаты представителей выделить средства.

Стена на границе с Мексикой – одно из предвыборных обещаний Трампа в 2016-м. Однако к строительству подрядчики приступили лишь в августе 2018 года. На возведение преграды требуется 25 миллиардов долларов. При этом президент США не исключил возможность привлечения средств из-за рубежа и не единожды угрожал приостановить работу правительства, если на стену не выделят дополнительные средства. Гражданам он гарантировал, что она будет художественно оформленной.

С середины октября Трампа беспокоит «караван» беженцев, который выдвинулся в сторону США с юга. Президент направил к границе бойцов Нацгвардии и частично закрыл её. В ноябре более 8 тысяч беженцев из стран Центральной Америки прорвались к американо-мексиканской границе. Тогда контрольно-пропускной пункт перекрыли пограничники из Штатов и пустили в ход резиновые пули со слезоточивым газом. Позднее Трамп убеждал, что газ был «очень безопасным».