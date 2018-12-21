Сомнительные активы и теневая торговля. ЦБ отозвал лицензию у двух банков из третьей сотни

Донхлеббанк, зарегистрированный в Ростове-на-Дону, а также московский Руссобанк лишились лицензий. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Центробанка.

ЦБ отмечает, что основным направлением деятельности Донхлеббанка было финансирование строительных проектов группы компаний, которая принадлежала его собственнику. Это привело к большому объему проблемных активов на балансе организации. К​роме того, Донхлеббанк в течение 2018 года нарушал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

На 1 декабря организация по величине активов находилась на 298 месте в банковской системе России.

В Донхлеббанк назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.

Банк России также отозвал лицензию у Руссобанка. Организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, заявил регулятор.

«Существенную часть составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж», — отмечает ЦБ.

На 1 декабря организация по величине активов находилась на 268 месте в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.