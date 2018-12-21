В Колпино задержали вандала. Он рисовал свастику на обелиске памяти жертв концлагерей

Под уголовное преследование попал житель Колпинского района Петербурга за сомнительное «творчество» на памятнике жертвам концлагерей. Его задержали с баллончиком краски в руках.

Как стало известно «Фонтанке», за рисованием свастики в сквере Героев-Ижорцев 30-летнего жителя Колпино сотрудники полиции застали в пять утра 20 декабря. Нацистской символикой тот решил дополнить обелиск, поставленный как знак памяти детям, погибшим в концлагерях. Уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм», вредителя отпустили с подпиской о невыезде.