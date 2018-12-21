«Вкалывают роботы». В Рязанской области начались испытания беспилотных снегоуборочных машин

Беспилотные снегоуборочные машины начали тестировать в России. Эксперимент проводят в Рязанской области, на очереди — Москва и Татарстан.

Подробности испытаний 21 декабря рассказал представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев. Снегоуборщик представляет собой маленький трактор с навесным оборудованием и светоотражателями.

«Автоматизированная снегоуборочная техника на данном этапе будет работать ночью и только при небольших снегопадах. При этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут сообщать горожанам о том, что рядом работает беспилотная техника», — цитирует Федосеева телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Тестируют машины пока на закрытой территории. Удаленно их контролирует диспетчер. Машины производит рязанская компания.

Эксперты полагают, что скорость уборки снега вырастет на 35%, поскольку беспилотные снегоуборщики будут работать дольше, чем машины под управлением водителя.