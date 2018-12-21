Вор в законе Ражден Питерский получил 45 лет тюрьмы в США. Присяжным пришлось узнать про «общак» и понятия

Криминального авторитета из России Раждена Шулаю по прозвищу Ражден Питерский приговорили к 45 годам тюрьмы в США. Об этом сообщает прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк. Также ему придется выплатить более полумиллиона долларов компенсации за ущерб и лишиться имущества на сумму два миллиона долларов.

Шулая обвинялся в похищениях, мошенничестве, вымогательстве, заказных убийствах, наркоторговле и кражах. Его преступная группировка действовала в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Невада.

Криминального авторитета задержали в его доме на берегу реки Гудзон в Нью-Джерси в июне прошлого года в ходе масштабной спецоперации. Также были задержаны 32 его подельника, все выходцы из бывшего СССР.

Как уточняет «Коммерсантъ», в ходе процесса руководитель евразийского отдела нью-йоркского бюро ФБР Джон Пенз разъяснял присяжным, кто такие воры в законе, что такое воровские понятия и «общак». Он также объяснил, почему криминальные лидеры любят проводить сходки в русской бане — там затруднен процесс тайной аудио- и видеозаписи.

Эксперт ФБР также рассказал в суде о традиции российских тюремных татуировок, позволяющих ранжировать статус заключенных «по заслугам». Однако звезд, которые должны украшать воров в законе, на теле Шулаи не оказалось. Поэтому в качестве улик были предъявлены его рубашка и чехол на смартфоне, на которых были изображены такие звезды.

Вору в законе в общей сложности грозило до 65 лет тюрьмы. Его подельник Автандил Хурцидзе, в прошлом чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO, был признан виновным в компьютерном мошенничестве и приговорен к 10 годам заключения.