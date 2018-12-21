За особый интерес к банкоматам Росбанка арестован петербуржец. У финансовой компании вопросов к нему на 10 млн

Жителя Петербурга за решетку привели три кражи из банкоматов ПАО «Росбанк». Вор ходил за деньгами, вооружившись ключом и знанием кода.

Как стало известно «Фонтанке», к утру 21 декабря задержанному за кражу в особо крупном размере избрали меру пресечения, 27-летний петербуржец отправлен в изолятор. Привели же его туда три кражи, совершенные в ноябре прошлого года, в марте и августе текущего. Банкоматы Росбанка вор опустошал по одинаковой схеме – подбирал ключ к сейфовому отделению и код к замку. Деньги ему удавалось уносить тихо и без подозрений, но попадания на записи камер видеонаблюдения он не избежал. 2,3 млн рублей он унес из «Континента» на Звездной улице, из бизнес-центра «Лидер» на площади Конституции – 5,2 млн. Еще 2,6 достались ему после визита в гипермаркет на проспекте Маршала Жукова.