За полмиллиарда обнала в Петербурге впервые задержали «черных банкирш». Их шестеро

Обыски в юридической и строительной фирмах закончились процессуальным задержанием петербурженок. В очередном деле по незаконной банковской деятельности фигурантами являются исключительно женщины. По мнению полицейских, базовое образование помогло им за два года заработать 1 миллион долларов.

По информации «Фонтанки», 20 декабря оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели ряд обысков в офисах городских компаний. В частности, полицейские посетили «Юридическую фирму Доверие» на 1 линии Васильевского острова и строительную фирму «Петрострой» на улице Звездной в Московском районе.

Обыски прошли по уголовному делу, возбужденному 20 декабря в Следственном управлении УМВД по Адмиралтейскому району с квалификацией – «незаконная банковская деятельность». По данным «Фонтанки», в материалах дела указано, что за период с середины 2016 по октябрь 2018 года группа обналичила около полумиллиарда рублей, получая 13,5 % за услугу. Тем самым, заработала более 65 миллионов рублей.

Все же типичная для этого года история отличается от прочих подозреваемыми. Задержано шестеро женщин, двое из которых – процессуально. Так, 49-летняя Светлана Минина и 43-летняя Марина Волошина в изоляции дождутся суда, что изберет им меру пресечения.

Что касается их компетенций в таком щекотливом деле, как обналичивание, то Минина является экспертом в налоговом законодательстве, бухгалтерском учете, а Волошина – юрист.

Заметим, что по информации «Фонтанки», оперативники экономической полиции с сожалением относятся к дамам и, скорее всего, следствие выйдет с ходатайством о домашнем аресте.