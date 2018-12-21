Петербургские пенсионерки насобирали полмиллиона на откуп внуков «от тюрьмы». Деньги ищут у двух рецидивистов

Три петербургских пенсионерки отдали крупные суммы денег, пытаясь откупить внуков от уголовной ответственности. Сотрудники уголовного розыска нашли тех, кто давил на жалость. В отличие от выдуманных опасностей для своих «подопечных», сами приятели ранее имели реальные проблемы с законом.

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, три дня назад оперативники посетили два адреса: дом в садоводстве «Грузино-9» под Всеволожском и квартиру на улице Руднева в Петербурге. Оттуда на допрос к следователю поехали двое мужчин, 39-ти и 35-ти лет. Оба ранее осуждались. По убеждению следствия, криминальная парочка специализировалась на телефонных мошенничествах. Сейчас в деле три эпизода, но вряд ли это предел.

Так, 22 июля 2017 года задержанный Ростов, полагает полиция, используя добытую базу данных, позвонил пенсионерке 1934 года рождения. Назвавшись ее внуком, злоумышленник сообщил, что задержан полицией, в перспективе — уголовное дело. Но есть шанс откупиться. Напуганная пожилая женщина, не анализируя, согласилась отдать накопленное. Вскоре на пороге ее квартиры показался второй фигурант, по фамилии Кронштадтский. Получив 300 тысяч рублей, он исчез.

По такой же схеме, примитивной, но, как видно, действенной, были обмануты еще две местные жительницы в возрасте более 80 лет. У одной унесли 40 тысяч рублей, у второй — 3 тысячи евро. Эпизоды датированы июлем-августом уходящего года, общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

Оба фигуранта арестованы.