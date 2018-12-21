В Атланте самолёт рухнул на футбольное поле. Обломки разбросало на сто метров

На северо-западе Атланты, штат Джорджия, потерпел крушение легкомоторный самолет ​Cessna, в результате катастрофы есть погибшие.

Cамолет упал на футбольное поле в одном из городских парков. Все три человека, находившиеся на борту, погибли, пишет 21 декабря РБК.

Прибывшие на место происшествия пожарные рассказали, что обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту самолета.

​В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) сообщили, что самолет взлетел с аэродрома в округе Фултон и направлялся в Мемфис, штат Теннесси. По данным ведомства, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.