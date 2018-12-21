«Бешеный пес» покидает Пентагон. Генерал Мэттис подал в отставку из-за разногласий с Трампом

Глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис, известный под прозвищем «Бешеный пес», покидает свой пост. Министр обороны США пожелал президенту Дональду Трампу найти кандидата со схожими взглядами.

Об отставке Мэттиса, которая состоится в феврале, Трамп сообщил в своем Twitter 21 декабря. «Генерал Джим Мэттис уходит в отставку, пробыв на должности министра обороны два года», – написал американский лидер и поблагодарил Мэттиса за вклад в развитие новых вооружений.

Агентство Reuters сообщает, что Мэттис подал в отставку сам. Он написал письмо Трампу, в котором пожелал президенту найти главу Пентагона со схожими взглядами. Также он указал на необходимость более четкой позиции США в отношении России и Китая. Агентство добавляет, что слухи об отставке Мэттиса ходили в Вашингтоне с октября.

Генерал Джеймс Маттис — бывший командующий Межвидового командования Вооруженных сил США. Он известен, в частности, своим скандальным заявлением, что ему «чертовски весело стрелять в людей».