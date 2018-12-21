Песков рассказал, что Россия может взять под прицел американские ракеты в Европе

Возможные последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«За выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах, так, как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что Россия, с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом», – цитирует Пескова РБК со ссылкой на агентство ТАСС 21 декабря.

Как объяснил пресс-секретарь, именно это Владимир Путин имел в виду, когда произнес фразу «пусть потом не пищат» на состоявшейся 20 декабря пресс-конференции.

В ходе разговора с журналистами глава государства отвечал на вопрос об угрозе ядерной войны. Путин назвал выход США из ДРМСД новой попыткой начать гонку вооружения. При этом президент подчеркнул, что Россия не добивается каких-то преимуществ для себя. «Мы баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность», – сказал он.

17 декабря командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что российское военное ведомство рассматривает возможность размещения США ракет средней дальности в Европе. В этой связи к 2018 году Минобороны рассчитывает до конца 2018 года получить до 100 новых образцов вооружения, в том числе ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования «Ярс».

В октябре этого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Свое решение Вашингтон объяснил тем, что Москва разрабатывает ракетные системы, которые могут позволить нанести ядерный удар по странам Европы.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря пояснил, что США перестанут соблюдать положения ДРСМД в течение 60 дней, если Россия не признает нарушения и не вернется к исполнению обязательств.