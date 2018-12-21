Судан подписал соглашение с российскими компаниями о строительстве НПЗ в Порт-Судане

Министерство нефти, газа и полезных ископаемых Судана объявило в четверг о подписании соглашения с российскими компаниями о строительстве нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Порт-Судане на северо-востоке страны. Об этом передает суданское издание Al Shorouq.

Производственные мощности завода, отметили в ведомстве, составят 220 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки. Другие детали соглашения, в частности, названия российских компаний, стоимость контракта, сроки строительства НПЗ, не сообщаются.

В настоящее время в Судане действуют три НПЗ – в Хартуме, Порт-Судане и Эль-Обейде (Северный Кордофан). По официальным данным, сейчас добыча нефти в Судане составляет менее 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 450 тыс. баррелей в сутки до отделения Южного Судана. После того как в 2011 году Южный Судан провозгласил независимость от Хартума, Судан лишился 75% нефтяных месторождений, доходы от эксплуатации которых составляли львиную долю прибыли в бюджет государства.

В среду Хартум объявил о том, что Южный Судан экспортировал один 1 млн баррелей нефти через порты Судана.